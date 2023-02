Spazio, 7 nuove startup italiane entrano nel programma di incubazione Esa Bic Turin

(Adnkronos) –

Tute spaziali per la protezione degli astronauti, piattaforme stratosferiche per l’osservazione della Terra, droni per l’esplorazione lunare, soluzioni IoT e di data analytics per migliorare la sostenibilità e l’efficienza in ambito agricolo. Sono solo alcuni dei progetti innovativi delle sette startup che all’inizio del 2023 sono entrate ufficialmente nel programma di incubazione Esa Bic Turin, al termine della seconda selezione del 2022. La comunità di Esa Bic Turin raggiunge così la cifra di 15 startup incubate in poco più di un anno di attività, dopo l’inaugurazione a novembre 2021 e l’ingresso delle prime otto giovani imprese nel maggio dell’anno scorso.

Le nuove startup entrate nel programma sono DbSpace, Evolunar, Nabu, Orbital Outpost Italy, Rea, SpaceMotionery e Stratobotic. Come le precedenti, le nuove aziende riceveranno non solo un contributo finanziario zero-equity pari a 50.000 euro, destinato sia allo sviluppo del prodotto al centro del loro business plan che alla gestione della proprietà intellettuale, ma anche servizi di consulenza imprenditoriale e legale, supporto tecnologico, assistenza nelle operazioni di raccolta capitali e accesso a un’ampia rete di partner, comprensiva di realtà corporate, fondi di investimento ed enti di ricerca.

Il Rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, evidenzia che “la numerosità e la qualità dei progetti imprenditoriali supportati da Esa Bic Turin nel primo anno di attività confermano la vivacità e l’attrattività del nostro territorio per il comparto aerospaziale”. Il Politecnico di Torino, osserva Saracco, “è impegnato nel supporto allo sviluppo tecnologico di queste imprese per aumentarne le opportunità di crescita e affermazione sul mercato”.

“La ricerca e i progetti sui fondi Pnrr gestiti dal nostro Ateneo in ambito aerospaziale potranno ulteriormente alimentare nei prossimi anni le attività del centro di incubazione Esa Bic Turin” afferma ancora Il rettore Saracco.

La selezione di startup continuerà anche quest’anno e la prossima scadenza per l’invio delle candidature è lunedì 6 marzo 2023. Sul sito web www.esabic-turin.it sono disponibili tutte le informazioni e i materiali per proporre il proprio progetto imprenditoriale innovativo nonché segnalazioni di strumenti utili, bandi in corso ed eventi di settore interessanti per tutti coloro che guardano allo spazio sognando di lanciare, oggi o domani, una nuova impresa.