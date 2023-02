Dybala: “Futuro? Voglio vincere con il mister e portare la Roma in Champions”

(Adnkronos) – “Se l’anno prossimo giocherò alla Roma? La clausola è una questione tra i miei procuratori e la società, non so cosa succederà a fine anno. Non so cosa succederà con me, figuriamoci con il mister, dovete chiedere a lui. Vorrei essere allenato da lui perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Penso solo alla partita di domani, l’anno è lungo e ci sono tante partite da giocare. Voglio vincere con la Roma, ci sono due possibilità a livello matematico ma una è più probabile. Voglio vincere con la Roma e che la Roma giochi in Champions League l’anno prossimo”. Lo ha detto il fantasista della Roma Paulo Dybala alla vigilia della sfida di Europa League con il Salisburgo.

Dopo aver vinto il Mondiale, l’argentino sente la mancanza di un trofeo europeo con un club. “Vincere a livello internazionale è molto bello, a livello di club mi manca e dico sempre che vincere aiuta a vincere. Spero di continuare su questa strada. Ho vinto tanti trofei in carriera, spero di poter raggiungere qualche trofeo a livello europeo perché hanno sempre un sapore in più”, ha aggiunto Dybala.

“Il Salisburgo? Credo che quando una squadra gioca la Champions significa tanto, non è facile giocarla per nessuna squadra. Affrontiamo una squadra difficile, saremo pronti per domani” ha detto il fantasista della Roma.