Ruby ter, Conte: “Mai augurato condanna Berlusconi. Commissione? Inopportuna”

(Adnkronos) – “Non auguro a nessuno e non ci auguriamo mai una condanna penale per le persone, tanto meno per un avversario politico. Ho visto però manifestazioni di grande giubilo alla Camera da parte dei parlamentari di maggioranza. Qui prenderei le distanze, perché i comportamenti dedotti nel processo non mi sembrano comunque edificanti. Su questo prendo una netta distanza, perché i comportamenti accertati nel corso del processo, seppur dopo questo primo grado non penalmente rilevanti, non mi sembrano edificanti, sul piano etico e tali da suscitare tutto questo entusiasmo”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intercettato dall’Adnkronos nei pressi di Montecitorio, commenta l’assoluzione di Silvio Berlusconi dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter.

“Qualcuno oggi ha evocato, del tutto inopportunamente, l’istituzione di una commissione d’inchiesta, ma proprio la sentenza di oggi – rimarca l’ex premier – conferma che il nostro sistema giudiziario offre adeguate garanzie in grado di scongiurare il tanto paventato utilizzo politico della magistratura. Quel che mi viene da suggerire è, piuttosto, un’inchiesta sull’etica pubblica”.