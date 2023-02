Terreremoto, da Fondazione Fifa un mln di dollari in aiuti umanitari

(Adnkronos) – “La Fifa Foundation fornirà 1 milione di dollari in aiuti umanitari d’emergenza a seguito dei terremoti in Türkiye e in Siria che hanno causato la morte di oltre 42.000 persone e lasciato molte altre senza riparo a temperature gelide”. Lo fa sapere la Fifa dal suo sito. “Dopo aver consultato la Federcalcio turca e la Federcalcio siriana, insieme alle organizzazioni non governative internazionali e locali, gli aiuti saranno utilizzati per acquistare e distribuire beni umanitari essenziali, nonché per fornire ricovero e protezione di emergenza e temporanei. La Fifa continuerà a collaborare con Tff e Sfa, monitorando la situazione e decidendo ulteriori azioni”.

La Fifa Foundation è stata istituita nel 2018 a dimostrazione del forte impegno della Fifa a restituire e avere un impatto positivo sulla società. In linea con la Vision 2020-2023: rendere il calcio veramente globale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la Fifa Foundation sfrutta i valori intrinseci del nostro sport a beneficio delle persone e del pianeta. Usa il calcio per contribuire concretamente a migliorare la vita di bambini e giovani svantaggiati in ogni angolo del globo, con azioni nei settori dell’istruzione, della parità di genere, della salute e del benessere e dell’azione per il clima.