Ucraina, “a febbraio quintuplicato numero soldati russi uccisi”

Il numero di soldati russi rimasti uccisi in Ucraina si è quintuplicato dall’inizio di febbraio. Lo scrive l’edizione russa della Bbc, che ha raccolto informazioni sui caduti in collaborazione con Mediazona attraverso l’esame di fonti aperte. Il forte aumento delle perdite viene interpretato come un possibile segnale dell’inizio dell’offensiva russa nel Donbass. “Le perdite confermate hanno iniziato a salire sin dalla metà di dicembre. Durante l’intero 2022, le fonti russe riportavano 250-300 soldati uccisi. Questi numeri sono raddoppiati in gennaio”, scrive la Bbc, riferendosi a dati su base settimanale. Nelle prime due settimane di febbraio Bbc, Mediazona e un team di volontari sono riusciti a confermare la morte di 1.679 soldati, un dato cinque volte più alto della consueta media settimanale. “Questi sono i dati raccolti e controllati su fonti aperte, “il vero numero di perdite è senza dubbio molto più alto”, viene sottolineato. Secondo la Bbc, la metà dei mobilitati russi rimasti uccisi, i cui nomi sono stati identificati, è morta nel 2023.

Sul fronte della cronaca, sono cinque i civili che sono morti nei raid aerei russi sferrati su Bakhmut, mentre sono nove le persone che sono rimaste ferite. Secondo funzionari locali le vittime sono tre uomini e una donna di età compresa tra i 32 e i 66 anni. L’ufficio del procuratore di Donetsk ha aggiunto che nel raid aerei sono anche stati danneggiati diversi edifici. La premier ucraina Iryna Vereshchuk ha chiesto ai civili che si trovano ancora a Bakhmut di lasciare immediatamente la città.

Sono invece 142 gli attacchi russi registrati nelle ultime 48 ore sul territorio di Zaporizhzhia, sede della più importante centrale nucleare dell’Ucraina. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri ucraino, secondo cui “edifici residenziali sono stati danneggiati e parzialmente distrutti in 20 zone”.

Zelensky

Non ci può essere alcun accordo di pace tra l’Ucraina e la Russia che preveda la cessione di territori ucraini. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una intervista alla Bbc, sottolineando che “qualsiasi compromesso territoriale ci renderebbe più deboli come stato”. Zelensky ha detto che ”non si tratta di compromessi. Perché dovremmo temerli? Ci sono milioni di compromessi nella vita. La domanda è con chi? Compromessi con Putin? No. Perché non c’è fiducia”.

Le forze armate russe ”ci stanno già attaccando da diverse direzioni”, il che si significa che sul terreno la temuta offensiva russa sia già iniziata, ha sottolineato il presidente ucraino, dicendo di sperare che la Bielorussia ”non si unisca alla guerra”. Ma, ha detto Zelensky, “se succede, combatteremo e sopravviveremo”.

Biden

Il presidente americano Joe Biden terrà un discorso presso i giardini del Castello reale di Varsavia, in Polonia, il prossimo 21 febbraio, a tre giorni dall’avvio della guerra della Russia in Ucraina. Il discorso è previsto alle 17.30. Lo stesso giorno terrà un discorso anche il presidente russo Vladimir Putin.