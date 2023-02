Sampdoria-Bologna 1-2, Orsolini stende la Doria

(Adnkronos) –

Il Bologna si impone nel finale 2-1 sulla Sampdoria, grazie a un supergol di Orsolini, nella gara valida per la 23esima giornata di Serie A. Un risultato che proietta la squadra di Thiago Motta al settimo posto in classifica a 32 punti, scavalcando momentaneamente Udinese e Torino. Una sconfitta che invece brucia per la formazione di Stankovic che resta a 11 punti penultima in classifica. Stankovic per la sfida di Marassi ritrova Leris dopo la squalifica, e in attacco concede spazio al tandem Lammers-Gabbiadini con Djuricic alle loro spalle, mentre Thiago Motta recupera Lucumì dalla squalifica ma perde Arnautovic. La prima vera occasione è per i doriano al 6′: lancio profondo di Cuisance per Gabbiadini che da solo davanti al portiere calcia sopra la traversa. La risposta del Bologna arriva al 25′ con Orsolini che ci prova dalla distanza ma Audero si distende e para. Passano due minuti e il Bologna passa in vantaggio: al 27′ Soriano batte Audero con un gran destro da fuori area su assist di Barrow.

La reazione della Sampdoria arriva nella ripresa al 66′ con il gol su calcio di rigore di Sabiri appena entrato. Penalty centrale del giocatore marocchino che batte Skorupki. Il rigore è stato assegnato da Irrati per un fallo di Lucumì su Gabbiadini. Al 71′ i blucerchiati potrebbero passare in vantaggio ma lo stesso Sabiri ancora sul dischetto per un fallo di mano di Sosa sul cross di Zanoli, si fa ipnotizzare da Skorupski che para e dice no anche sulla ribattuta dello stesso Sabiri. Al 73′ ancora il marocchino ha la possibilità di andare in gol ma la conclusione da dentro l’area a botta sicura trova una leggera ma provvidenziale deviazione di Lucumì in corner. Forcing del Bologna nel finale alla ricerca della vittoria. All’88’ sinistro di Orsolini a giro dal limite che esce di poco. Al 90′ l’attaccante dei rossoblu fa però centro: Moro lancia Orsolini che si accentra, entra in area e scaglia un potente e imparabile sinistro sotto l’incrocio con Audero che può solo guardare.