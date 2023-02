Italia Polo Challenge, a Cortina trionfa U.s. Polo Assn

(Adnkronos) – Come un anno fa, è stata la squadra di U.s. Polo Assn. a trionfare nella prima tappa stagionale di Italia Polo Challenge, il circuito di arena polo organizzato in collaborazione con la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri). Quest’anno, sul campo innevato di Fiames, il trofeo intitolato proprio a U.s. Polo Assn. se lo sono aggiudicato tre francesi: Sebastien Aguettant, Patrick Paillol e Matthieu Delfosse, che nella sfida in famiglia ha battuto 9 1/2-5 il Natuzzi Team in cui giocava il fratello Clement.

Si chiude così un’edizione esaltante, con numeri da record: mille spettatori per ogni serata, che si sono potuti godere lo spettacolo sportivo – al torneo hanno partecipato atleti di sette nazioni e tre continenti diversi – e l’atmosfera magica della lounge allestita dal brand Natuzzi, con la musica dal vivo del Bilbò e il menu ideato dallo chef Graziano Prest, del ristorante ‘Tivoli’ di Cortina. Patrick Paillol è stato votato miglior giocatore, mentre un premio speciale è stato assegnato alla cinese Eclair Chen, che avrebbe dovuto prendere parte alla competizione prima di subire un infortunio al ginocchio.

“Quello con Cortina è un rapporto bello e proficuo -ha sottolineato il segretario generale della Fise, Simone Perillo-. Il polo è uno sport spettacolare, che appassiona la gente e unisce i valori del binomio tra cavallo e cavaliere e quelli di uno sport di squadra. Le belle parole che abbiamo letto in questi giorni di due campioni come Kristian Ghedina e Stefania Constantini sono uno stimolo a fare ancora meglio. Il nostro ringraziamento va al Comune di Cortina d’Ampezzo e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e di un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi. Quello di Cortina è stato uno splendido spot per questa disciplina”.

Soddisfazione, ovviamente, anche nelle parole del sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi: “Abbiamo sempre avuto il polo nel nostro dna. Vedere così tanta gente appassionata per questo torneo è un fiore all’occhiello per Cortina, il coronamento per una stagione sportiva che ci ha già visto ospitare eventi importanti di sci, snowboard e hockey. Siamo circondati da meraviglie della natura, la cornice perfetta per appuntamenti come questo, in attesa dell’Olimpiade del 2026”.

Quella di quest’anno è stata la prima edizione di Italia Polo Challenge a Cortina senza le restrizioni covid che avevano limitato quelle precedenti. “Negli anni passati c’erano state tante incertezze -spiega l’ideatore del circuito, Patricio Rattagan-. Stavolta invece è stato tutto perfetto: dalla parte sportiva, con una richiesta di squadre maggiore rispetto a quelle che potevamo ospitare, a quella del pubblico, che in tutte le serate di gara ha avuto la possibilità di vivere l’esperienza del polo a 360 gradi in una location eccezionale. Abbiamo alzato l’asticella e speriamo che nei prossimi anni questa sia una tappa sempre più riconosciuta”.

Al terzo posto si è piazzato il Grand Hotel Savoia, che ha superato Riccione, mentre è terminata in parità la finale per il quinto e sesto posto tra Kadermin Union e Blue Ocean Finance. Tanti sorrisi alla fine delle gare e premi per tutti i protagonisti, scanditi dalla voce di Gianluca Magini, “The voice of polo”: tecnico federale con un’esperienza trentennale in questa disciplina, dal suo microfono ha spiegato i segreti del polo alle migliaia di persone arrivate a Fiames. Il prossimo appuntamento di Italia Polo Challenge è per fine maggio a Roma, nello scenario di Villa Borghese, inserito nel programma dello Csio di Piazza di Siena. I risultati delle finali: 5°/6° posto Kadermin Union-Blue Ocean Finance 6-6; 3°/4° posto Grand Hotel Savoia-Riccione 7-1; 1°/2° posto Natuzzi-U.S. Polo Assn. 5-9 ½.