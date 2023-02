Champions, Liverpool-Real Madrid 2-5 in andata ottavi

(Adnkronos) – Un Madrid Real a Liverpool rifila la ‘manita’ alla squadra di Klopp che si arrende in casa 2-5 contro le merengues in rimonta. La gara inizia nel segno dei Reds con le reti in avvio al 4′ di Darwin Núñez e al 14′ di Mohamed Salah. Ma già al 21′ inizia la rimonta del Real con Vinícius Júnior. Lo stesso brasiliano va ancora a segno al 36′ per il 2-2. Nella ripresa monologo spagnolo con le reti al 47′ di Eder Militão, al 55′ di Benzema che torna al gol in Champions e che si ripete al 67′ per la doppietta personale, mettendo una seria ipoteca per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.