Champions, Inter-Porto 1-0 in andata ottavi: gol di Lukaku

(Adnkronos) – L’Inter batte il Porto per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri allenati da Inzaghi si impongono grazie al gol di Lukaku, a segno all’86’. La gara di ritorno si giocherà in Portogallo il 14 marzo.

LA PARTITA – L’Inter, con la coppia Lautaro-Dzeko in attacco, parte sul piede con l’acceleratore e va al tiro dopo una manciata di secondi con Dimarco, servito da Darmian: la difesa portoghese respinge. Al 13′ chance per Lautaro, che può colpire di testa dopo il cross del solito Dimarco: mira sbagliata, palla alta. Serve l’intervento di Diogo Costa al 19′ per disinnescare il tentativo di Calhanoglu. L’Inter spinge, ma non sfonda.

Il Porto, dopo aver assorbito l’avvio nerazzurro, mette la testa fuori dal guscio al 27′: Grujic spara da fuori ma non inquadra la porta. I lusitani creano una colossale doppia chance al 36′. Onana respinge di ginocchio la conclusione ravvicinata di Grujic, liberato dal tacco di Taremi, poi Galeno sbaglia a porta vuota il tap-in di testa. Il finale di frazione è nerazzurro. Al 40′ l’Inter reclama un rigore per il contatto tra Galeno e Darmian, per arbitro e Var tutto regolare. Al 48′, miracolo di Diogo Costa: Bastoni colpisce di testa e il gol sembra fatto, il portiere portoghese inventa una parata da pallavolista per salvare il risultato.

Il copione non cambia all’inizio della ripresa. L’Inter prova a fare la partita e si affida anche agli inserimenti dei centrocampisti. Al 52′ Barella si butta nello spazio e incrocia il diagonale da destra: palla larga di un paio di metri. Il Porto non rinuncia a colpire quando ha l’opportunità e servono 2 miracoli ravvicinati di Onana per evitare il vantaggio degli ospiti. I lusitani costruiscono una ripartenza velenosa: Zaldiu e Taremi vanno al tiro da pochi passi, l’estremo difensore fa muro. Inzaghi prova a cambiare le carte in attacco inserendo Lukaku. Il belga si mette in moto al 73′ con un assist per Lautaro, che non trova la deviazione vincente in scivolata. Il Porto rimane in 10 al 79′ per l’espulsione di Otavio: l’Inter può giocare in superiorità numerica l’ultima porzione di match. L’assedio nerazzurro viene premiato all’86’. Cross di Barella da destra, Lukaku colpisce di testa e centra il palo. Il belga ha a disposizione la seconda chance e non sbaglia: 1-0. I padroni di casa non si fermano, cercano il raddoppio per ipotecare la qualificazione ai quarti. Lukaku all’88’ può calciare da posizione defilata, sinistro potente che centra Diogo Costa al volto: il portiere para in maniera casuale. Finisce 1-0, appuntamento in Portogallo tra 3 settimane.