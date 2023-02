Cnn: Russia ha testato missile balistico durante visita Biden a Kiev

(Adnkronos) – La Russia ha condotto il test di un missile balistico, il Sarmat chiamato anche Satan II, durante la visita di Joe Biden in Ucraina. Lo riferiscono alla Cnn due fonti militari Usa che specificano che il test non ha avuto successo. Mosca aveva notificato agli Stati Uniti in anticipo il test utilizzando le linee di comunicazione per evitare i conflitti, le stesse che sono state usate per avvisare i russi della visita di Biden a Kiev. Gli Stati Uniti hanno valutato che il test non costituiva un rischio per la visita di Biden o un’anomalia segnale di un’escalation.

Il massiccio missile Sarmat, che è in grado di essere caricato con diverse testate nucleari, è stato testato in passato con successo. E se anche questa volta il test fosse andato a buon fine, gli americani pensano che Vladimir Putin l’avrebbe annunciato nel discorso di ieri sullo stato della nazione. Invece non c’è stato nessun riferimento nel discorso durato un’ora e 45, durante il quale il presidente russo ha annunciato che la Russia sospende la partecipazione al New Start, l’ultimo accordo rimasto in vigore tra Usa e Russia sul controllo degli arsenali atomici.