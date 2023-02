Si è conclusa con un incontro con il sindaco Gianluca Galimberti la giornata cremasca e cremonese del presidente nazionale di Cna Dario Costantini, ieri pomeriggio dopo aver visitato due aziende artigiane cittadine, la Legatoria Venturini e la bottega di liuteria Bissolotti. Costantini era accompagnato dal presidente provinciale Marcello Parma e da quello regionale Giovanni Bozzini. Tre i temi sul tavolo con il sindaco: liuteria, l’eccellenza della città e dell’Italia; CremonaFiere e le prospettive per il futuro anche in termini di attrattività per la città; orientamento e formazione al lavoro, un tema molto caro all’Associazione.

“Il comune di Cremona – ha affermato il Sindaco Galimberti – mette a disposizione ogni anno 550 mila euro per le 4 Università attive in città. Questo perché crediamo molto che per il futuro del nostro Paese e del nostro territorio, sia strategico investire in questo settore”. “Stiamo lavorando, pancia a terra, sul tema dei giovani e dello sviluppo delle competenze e la nostra azione, grazie anche e soprattutto agli interventi promossi e sostenuti dalla Fondazione Arvedi Buschini, sta cambiando la nostra città rendendola attrattiva anche per chi sceglie di studiare qui senza andare in altre realtà vicine come Milano o Brescia.

“Se vogliamo che le nostre imprese artigiane abbiano un futuro – afferma il Presidente Costantini – non abbiamo altra scelta che investire in orientamento e formazione, affinché i nostri giovani tornino a voler fare il mestiere artigiano e non solo aspirino a diventare avvocati o ingegneri, pur importanti per il nostro sistema economico, ma non certo funzionali allo sviluppo dell’imprenditorialità diffusa. Il mestiere dell’artigiano è un mestiere che ha pari dignità di tutti gli altri più “titolati”, che può dare molte soddisfazioni, non solo perché rappresenta il vero tessuto economico del nostro Paese, ma perché è il frutto del saper fare “made in Italy” che tutto il mondo ci invidia”.

