Costanzo, chiedono selfie a Maria De Filippi nella camera ardente

(Adnkronos) – “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #Costanzo”. A scriverlo su Twitter è Rita Dalla Chiesa, ma sono in tanti sui social a stigmatizzare chi, recatosi alla camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio, non ha esitato di fronte al lutto e ha chiesto un selfie a Maria De Filippi.

La scena, documentata dai video rimbalzati sui social, mostra Maria De Filippi fermarsi brevemente con gli ammiratori arrivati per l’addio al giornalista, stringere molte mani e prestarsi con garbo anche ad alcuni selfie. Una richiesta giudicata più che invadente e inopportuna da molti utenti di twitter: “Ho appena visto uno farsi un selfie con Maria de Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo. Forse la migliore rappresentazione della decadenza morale di una intera generazione”, scrive il giornalista Andrea Pennacchioli.

Ma i commenti degli utenti sono ben più tranchant: “Ma siete cresciuti come bestie per chiedere un selfie a Maria de Filippi in queste circostanze. Nella camera ardente, davanti alla bara di suo marito. Follia . SCHIFO”. O ancora: “Agli imbecilli che chiedono il selfie alla moglie durante la camera ardente a 1 metro di distanza dalla bara del marito auguro che gli si incastri il pedale del freno nel tappetino mentre guidano sul Raccordo Anulare e che li accolga solamente il guard-rail a lato della strada”.