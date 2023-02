Numerose le chiamate al 115, il numero di emergenza dei Vigili del Fuoco, per eventi legati al forte vento in corso da questa mattina 26 febbraio. A Crema, sono stati impegnati per tagliare alcuni rami pericolanti dagli alberi di via Libero Comune, con chiusura temporanea alla circolazione; a Vescovato sono stati chiamati dal sindaco Conti in via preventiva per limitare i danni alla copertura della scuola materna: è stata rimossa la lamiera che ricopre il colmo del tetto, visto che aveva cominciato a staccarsi. Nessun danno alla struttura, la scuola rimane agibile.

