Infantino festeggia 7 anni da presidente Fifa: “Grazie a chi l’ha resa migliore con me”

(Adnkronos) – Il 26 febbraio è una data speciale per Gianni Infantino che festeggia oggi i 7 anni di presidenza Fifa. Per l’occasione, ha pubblicato un video di ringraziamento su Instagram: “Sette anni fa, sono stato eletto per la prima volta come Presidente della Fifa. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio rivoluzionario e mi hanno aiutato a rendere la Fifa un’organizzazione migliore, adatta allo scopo di rendere il calcio davvero globale e di unire il mondo attraverso questo nostro meraviglioso sport”.

“Sono a Parigi per preparare The Best Fifa Awards che andrà in scena domani. Oggi però per me è un giorno veramente speciale perché il 26 febbraio 2016, sette anni fa, sono stato eletto per la prima volta presidente della Fifa. Sette anni che sono volati come 7 secondi. Avremo tempo nei prossimi giorni, settimane, mesi per tornare su questi 7 anni e anche guardare i piani per i prossimi molti anni che arriveranno. Per oggi in questo anniversario -ha sottolineato ancora Infantino- voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno mi aiutato ed hanno reso la Fifa una organizzazione migliore. Una organizzazione che si preoccupa del calcio, del gioco, di donne e uomini in tutto il mondo, unendo le persone con differenti background ed anche fornire felicità a milioni di ragazze e ragazzi nel mondo che sono appassionate e amano il calcio. E’ un privilegio essere presidente della Fifa, grazie a tutti per amare il calcio e renderlo ciò che è, qualcosa di magico. Ci vediamo presto”, ha concluso il numero uno della Fifa.