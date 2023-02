Milan-Atalanta 2-0, rossoneri agganciano Inter al secondo posto

(Adnkronos) – Il Milan batte l’Atalanta 2-0 nel match valido per la 24esima giornata della Serie A. I rossoneri si impongono con i gol di Theo Hernandez e Messias. Il successo consente ai campioni d’Italia di salire a 47 punti e di agganciare l’Inter al secondo posto, a -18 dal Napoli capolista. L’Atalanta rimane a quota 41.

Il verdetto matura al termine di una gara che il Milan comincia col piede sull’acceleratore. Al 7′, Giroud sfrutta il suggerimenti di Leao e spara: destro secco, mira sbagliata di poco. Il Diavolo sfonda al 25′ con la collaborazione di Musso. Theo Hernandez spara al volo da fuori, palo e la palla carambola sulla schiena del portiere bergamasco prima di finire in rete: 1-0. Il ritmo resta altissimo, al 33′ si accende Leao che evita lo sbarramento di Djimsiti e tira: palla larga.

L’intensità non cala in avvio di ripresa, ma le occasioni non abbondano. Al 60′ Musso non si fa beffare da Giroud, che cerca di fare centro con un tocco morbido: il portiere non abboca. Al 69′ l’asse Brahim Diaz-Tonali produce la chance per Leao, che viene però chiuso in extremis da Maehle. Fa peggio Messias al 71′, sparando alto da pochi passi e sprecando un’enorme chance per il raddoppio.

Al 73′, il Milan saluta il rientro di Ibrahimovic. Il 41enne svedese effettua il suo esordio stagionale entrando al posto di Giroud, tornando in campo a 280 giorni dall’ultimo match giocato il 22 maggio 2022 a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella gara che ha regalato al Milan lo Scudetto.

Il Milan continua a controllare il gioco e all’86’ chiude i conti. Leao imbuca, Messias stavolta non sbaglia: 2-0, game over.