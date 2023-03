Fiorentina-Milan 2-1, gol di Gonzalez e Jovic per vittoria viola

(Adnkronos) – La Fiorentina batte il Milan per 2-1 nel match valido per la 25esima giornata della Sere A 2022-2023. Il successo permette ai viola di salire a 31 punti. I campioni d’Italia rimangono a quota 47 e perdono la chance di riconquistare il secondo posto. I rossoneri cadono nella gara decisa dal rigore che Gonzalez realizza al 49′ e dalla rete di Jovic all’87’. Inutile per gli ospiti il gol di Theo Hernandez in pieno recupero.

LA PARTITA – La formazione di Italiano si aggiudica la sfida cominciata col piede sull’acceleratore. I toscani si fanno vivi al 13′ con Bonaventura, poi Gonzalez chiama Maignan all’intervento per 2 volte. Al 26′ serve il salvataggio di Tomori sulla linea per negare il gol a Bonaventura. Dopo mezz’ora complicata, il Milan entra pienamente in partita. La squadra di Pioli arriva dalle parti di Terracciano con una conclusione di Giroud: troppo poco. In avvio di secondo tempo, la Fiorentina passa in vantaggio. Ikoné supera Tomori, fallo del difensore rossonero e rigore: Gonzalez è freddo dal dischetto, 1-0 al 49′. Il Milan prova a rispondere con Giroud e De Ketelaere, Terracciano è attento. La manovra del Milan non decolla, la Fiorentina non sembra soffrire. Al 78′, l’arbitro Irrati assegna un rigore ai campioni d’Italia: il fallo di mano di Cabral, però, non viene confermato dopo il ricorso al Var e il penalty viene cancellato. La Fiorentina chiude i conti all’87’. Dodò crossa, Jovic è puntuale all’appuntamento: colpo di testa, 2-0. Il Milan accorcia le distanze al 95′ con Theo Hernandez: troppo tardi, 2-1 e rossoneri al tappeto.