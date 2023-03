Sulla piscina invitiamo a smettere di straparlare e rimanere al merito della questione. Abbiamo già avuto modo di chiarire nell’ultimo consiglio comunale che Forus,il gestore attuale è un nuovo soggetto subentrato nel project financing e che non vi sono ne i presupposti giuridici ne l opportunità politica di risolvere il contratto. I problemi che si sono verificati nei giorni scorsi hanno visto L immediata risposta dell’amministrazione per far ripartire un dialogo costruttivo tra gestore e società sportive e associazioni .Andrebbe riconosciuto che nonostante qualche ritardo e qualche criticità la piscina ha mantenuto la sua piena funzionalità in tutto L inverno , nonostante la crisi energetica che ha visto chiudere tante piscine nel nostro Paese . E con costi per gli utilizzatori molto più bassi della media . Ma qual è L obiettivo di chi straparla di danno erariale non avendo nemmeno capito che il contributo del Comune previsto nel contratto è complessivo e non diviso in parte contributo lavori e in parte contributo gestione?



L’obiettivo evidentemente non è il miglioramento del servizio , la riqualificazione della piscina come caparbiamente continuiamo a perseguire noi . Anche perché non abbiamo sentito nemmeno mezza proposta alternativa. L’obiettivo è solo lucrare politicamente e diffondere bugie, alcune anche pesanti , su una vicenda certamente complessa che si è complicata nel periodo che ha visto una pandemia e una crisi energetica. Riteniamo invece sia compito dell’amministrazione, dopo le dovute verifiche delle segnalazioni pervenute da alcuni (e non da tutti i) soggetti che fruiscono degli impianti comunali, trovare soluzioni conciliative per garantire la continuità del servizio per tutti gli utenti. Con questa prospettiva e con questa unica finalità l’amministrazione e questa maggioranza si è sempre mossa e continuerà a farlo, nel superiore interesse di tutti gli utenti degli impianti natatori.

Roberto Poli Capogruppo PD

Enrico Manfredini Capogruppo Fare Nuova La Città – Cremona Attiva

Lapo Pasquetti Capogruppo Sinistra per Cremona

© Riproduzione riservata