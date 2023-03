Migranti, 47 alla deriva dalla Libia

(Adnkronos) – I 47 a bordo dell’imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale “sono nel panico”. A scriverlo in una tweet Alarm Phone che questa mattina aveva lanciato l’allarme. “Al telefono urlano e abbiamo difficoltà a comunicare con loro. Devono essere soccorsi senza ulteriori indugi”, aggiunge Alarm Phone. “Il tempo sta per scadere per salvare le persone a bordo di una barca che va alla deriva tra le onde alte. Un mercantile nelle vicinanze non è attrezzato per i soccorsi ed è stato ordinato dalle autorità italiane di attendere la Guardia costiera libica, ma non viene. L’imbarcazione è pericolosamente sovraffollata e tra onde spaventose”, aggiunge Sea Watch .

Sea Watch in un altro tweet spiega che “dopo aver chiamato il centro di soccorso libico, hanno confermato che non avrebbero inviato una nave. Quando abbiamo contattato di nuovo il centro nazionale di coordinamento di soccorso (Mrcc) italiano domandando chi assumerà il coordinamento e la responsabilità delle persone, l’ufficiale responsabile ha riattaccato. Quelle persone devono essere salvate ora prima che altra gente muoia cercando di mettersi in salvo. L’Italia e i Paesi Ue devono assumersi la responsabilità del soccorso in mare e proteggere la vita delle persone. Ora, immediatamente, in questo caso. In generale, in ogni caso”.