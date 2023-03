Al Centro Congressi ‘La Nuvola’ a Roma è iniziata formalmente quella che già è stata ribattezzata come l’era Schlein. Il Partito democratico ha dato il via questa mattina all’assemblea nazionale che ha ufficializzato l’elezione di Elly Schlein alla segreteria, nominato stefano bonaccini presidente e che nel pomeriggio dovrà eleggere la direzione nazionale del partito. Oltre 600 i rappresentanti eletti con le primarie presenti. ma all’Assemblea nazionale partecipano anche di diritto 100 tra deputati, senatori ed europarlamentari, i sindaci iscritti al Pd delle città metropolitane, dei capoluoghi di provincia e di regione, i presidenti di regione iscritti e attualmente in carica, e gli ex segretari nazionali iscritti.

Per Cremona sono presenti 5 rappresenti: Stefania Bonaldi, coordinatrice della rete delle amministratrici e degli amministratori che hanno sostenuto la mozione di Elly Schlein, per la quale potrebbe arrivare oggi un ruolo di con Velleda Rivaroli e Luca Burgazzi. Per Stefano Bonaccini il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi insieme al consigliere comunale Santo Canale.

La segretaria eletta nelle primarie del 26 febbraio è stata accolta da una standing ovation, poi l’abbraccio con Stefano Bonaccini, il suo rivale nella corsa alla leadership, che oggi viene eletto presidente. Oggi si decidono anche gli incarichi, a cominciare dalla nomina della segreteria e dall’indicazione per i capigruppo di Camera e Senato.

Michela Cotelli

