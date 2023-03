Cina-Russia, Xi Jinping in visita da Putin dal 20 al 22 marzo

(Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di stato in Russia dal 20 al 22 marzo su invito del presidente russo Vladimir Putin. Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, citato dall’agenzia Xinhua. La visita è stata confermata dal Cremlino: “Durante i colloqui, i due leader discuteranno questioni urgenti relative al futuro delle relazioni di partenariato globale e di interazione strategica tra Russia e Cina” tra i due Paesi, ha detto Mosca.

Le parti, è stato ancora reso noto, dovrebbero scambiare opinioni sul modo di rafforzare la cooperazione russo-cinese sulla scena internazionale. Nel quadro della visita, “verranno firmati alcuni importanti documenti bilaterali”.

Putin e Xi Jinping si sono incontrati l’ultima volta di persona a margine di un vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai nella città di Samarcanda nel settembre scorso. Alla fine dicembre, Putin ha tenuto una videoconferenza con Xi Jinping, invitandolo in visita di stato a Mosca per questa primavera.

L’appuntamento era stato annunciato nei giorni scorsi da fonti che ne hanno sottolineato l’importanza nell’ottica di sostegno a Mosca, sempre più isolata dopo il conflitto in Ucraina. Il presidente della Cina, appena rieletto per il terzo mandato, sembra destinato ad assumere un ruolo di fulcro nel quadro internazionale in cui si muovo Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin e Joe Biden.

Xi avrebbe infatti intenzione di aprire anche un canale con Kiev. Secondo il Wall Street Journal, il presidente cinese punta ad avere anche un incontro online con il presidente ucraino Zelensky per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina. Il colloquio dovrebbe avvenire, scrive il Wsj citando fonti ben informate, ”presumibilmente dopo” la visita del presidente cinese in Russia. Da parte loro, gli Stati Uniti hanno incoraggiato Xi Jinping, a parlare con il suo omologo ucraino per ascoltare anche la posizione di Kiev.