E’ stata annunciata in questi giorni una delle band headliner del Luppolo in Rock, che andrà in scena dal 21 al 12 luglio al parco delle Colonie Padane: si tratta dei Saxon, storica band inglese che torna a Cremona a distanza di 26 anni dal mitico concerto tenuto, sempre alle Colonie Padane, durante la decima edizione del Motorock il 15 maggio del 1997.

I Saxon ebbero il loro momento di maggiore gloria a partire dagli Anni ’80, e vengono considerati tra i creatori del sound metal, con album come “Wheels of Steel” (1980), “Strong Arm of the Law” (1980) e “Denim and Leather” (1981). E’ dei tempi più recenti, invece, la defezione dello storico chitarrista, cofondatore della band, Paul Quinn, che ha annunciato che non andrà più in tour, pur continuando a collaborare con la band.

