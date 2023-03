‘Drag Race Italia’ arriva su Paramount+

(Adnkronos) – Paramount+ ha annunciato oggi che ‘Drag Race Italia’ arriverà sul servizio di streaming in Italia e successivamente sarà disponibile, oltre che in Italia, anche negli Stati Uniti e in America Latina nel corso dell’anno. La notizia segue il recente annuncio di tre nuove edizioni di Drag Race in Brasile, Germania e Messico e di una ‘Global Drag Race All Stars’, che saranno disponibili su Paramount+ quest’anno nei rispettivi Paesi.

“‘Drag Race’ è diventato un fenomeno globale e siamo stati onorati di essere presenti fin dall’inizio con il team incredibilmente talentuoso di RuPaul e World of Wonder”, ha dichiarato Chris McCarthy, Presidente/Ceo, Showtime/Mtv Entertainment Studios & Paramount Media Networks. “Nell’espandere l’impronta globale di Paramount+, era importante riconquistare Drag Race nei mercati internazionali chiave costruendo anche una serie di competizioni interconnesse. Global Drag Race All Stars è come un Super Bowl mondiale per le Drag!”.

“Con la terza stagione di ‘Drag Race Italia’ siamo entusiasti di espandere la partnership con Paramount+ e Wow Presents Plus, e di continuare la nostra missione nel diffondere la gioia delle drag in tutto il mondo”, hanno dichiarato Fenton Bailey e Randy Barbato, Ceo di World of Wonder. RuPaul’s Drag Race, il reality più famoso della storia con 27 Emmy® Awards, è prodotto da Mtv Entertainment Studios e dalla media company World of Wonder, pluripremiata agli Emmy Awards. La nuova stagione della versione italiana sarà prodotta da Ballandi.