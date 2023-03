Covid, Bassetti: “Variante Arturo? Tema da social e bar”

(Adnkronos) – La nuova variante Arturo (XBB.1.16) è “l’ennesima della galassia Omicron: un argomento per ‘scienziati’ da social o da bar. Nessuna variante Omicron ha finora aumentato patogenicità o gravità del Covid. Non lo sta facendo e non lo farà nemmeno Arturo. Basta parlare di varianti perché si rischia che la gente perda fiducia nella medicina. La pandemia è finita proprio grazie alla variante Omicron e ai vaccini”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta una netta ripresa dei contagi Covid nel Sudest asiatico in cui spicca il boom dell’India dove imperversa la variante XBB.1.16, già ribattezzata ‘Arcturus’ come la gigante rossa che è la stella più luminosa della costellazione del Boote.

“Continueremo ad avere nuove varianti soprattutto da Paesi come l’India dove, pur avendo vaccinato molto, hanno problemi di organizzazione e di sorveglianza – dice Bassetti – Questo per dire che Arturo non sarà l’ultima, non è e non sarà un problema e credo sia meglio parlarne il meno possibile”.

Anche su XBB.1.16 o ‘Arturo’, la nuova variante di Sars-CoV-2 che ha attirato l’attenzione degli esperti più attenti all’attività ricombinante di Omicron, “ribadisco quello che secondo me è abbastanza logico dire ogni volta che si affaccia una nuova variante” sulla scena Covid: “Prima di giudicare come possa agire” il nuovo mutante, “bisogna aspettare, osservare e studiare”. E’ l’invito della microbiologa Maria Rita Gismondo che tuttavia aggiunge: “Siamo in una fase in cui il virus ha deposto le armi. E quindi, presumibilmente, così come le ultime, anche le nuove varianti saranno sempre meno invasive dal punto di vista della patologia”, dice all’Adnkronos Salute l’esperta, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano.

“Non dimentichiamo poi – sottolinea Gismondo – che la popolazione mondiale, tra vaccinazioni anti-Covid e infezioni naturali, ormai può contare su un bagaglio di anticorpi molto molto consistente, sicuramente idoneo a rispondere e a contrastare nuove varianti del virus”. In ogni caso “osserviamo, studiamo e dopo deduciamo”.