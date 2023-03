Ed Sheeran, fuori oggi singolo e video di ‘Eyes Closed’

(Adnkronos) –

Ed Sheeran pubblica oggi il nuovo singolo ‘Eyes Closed’ insieme al video ufficiale. L’artista aveva scritto il brano qualche anno fa. Inizialmente era un brano di rottura, ma il testo ha assunto un significato completamente nuovo dopo che Sheeran ha subito una perdita straziante, che lo ha portato a rivisitare e reimmaginare la versione originale del brano. Uno dei brani più pop del suo attesissimo nuovo disco, che cattura l’essenza dell’amore e della perdita, e che si riflette anche nel video ufficiale. Diretto da Mia Barnes, vediamo il cantante in una serata fuori seguito da un mostro blu, che rappresenta la metafora del dolore. Ed non è in grado di scacciarlo, ovunque vada, ricordandogli il vuoto che è rimasto nella sua vita.

Parlando della nuova canzone e del video, Ed Sheeran dice: “Questa canzone parla della perdita di qualcuno, della sensazione che ogni volta che esci ti aspetti di incontrarlo. Tutto ti ricorda i momenti passati insieme. A volte devi uscire dalla realtà per intorpidire il dolore della perdita, ma certe cose ti riportano indietro. Quando ho pensato a come fare il video musicale di Eyes Closed, mi sono ispirato a film come “Harvey”, in cui il personaggio principale ha un amico immaginario che è un coniglio gigante che nessuno può vedere. C’è anche un libro che ho letto alle mie figlie in cui la tristezza è rappresentata da una creatura immaginaria. Spesso la tristezza è qualcosa che ti segue in giro, inghiottendo lo spazio in cui ti trovi, e puoi sentirla e vederla, ma nessun altro intorno a te può farlo. Così ho deciso di creare il mio grande mostro blu per il video. Diventa sempre più grande man mano che il video va avanti, finché non occupa tutto ed è l’unica cosa che riesci a vedere, proprio come la tristezza”.

Il nuovo album di Ed Sheeran, “Subtract”, uscirà il 5 maggio. Scritto in un contesto di dolore e speranza, l’artista ha composto e registrato le 14 tracce con Aaron Dessner (The National) nel febbraio dello scorso anno, dopo che una serie di eventi incisivi hanno avuto un impatto importante sulla sua vita. Prima della sua pubblicazione sarà possibile assistere ad un esclusivo show case a Milano il 16 aprile durante il quale Ed canterà in anteprima alcuni brani del nuovo album e unica opportunità per assistere ad un live del cantautore in Italia, riservata a chi partecipa al concorso esclusivo in collaborazione con laFeltrinelli.