Mondiali boxe Nuova Delhi 2023, Testa medaglia d’oro nei 57 kg

(Adnkronos) – Irma Testa trionfa ai Mondiali di boxe 2023 in India. L’azzurra, 25 anni, conquista la medaglia d’oro nella categoria 57 kg superando in finale, ai punti (5-0), la kazaka Karina Ibragimova. L’Italia chiude la spedizione anche con l’argento di Sirine Charaabi, che nella finale della categoria 52 kg cede alla cinese Yu Wu.

“Sono molto felice di questo titolo e della medaglia d’oro che ho messo al collo perché sto lavorando da anni, sacrificando tutto, la mia adolescenza, la mia vita, per inseguire un sogno e se questi sono i risultati vorrei farlo per altri venti anni. Ora l’obiettivo è la qualificazione olimpica e sono ancora più motivata verso la meta”, dice Testa dopo il trionfo.

“Sono davvero emozionata e contenta per il percorso che ho fatto in questo mondiale – dichiara soddisfatta Charaabi – Sono cresciuta sia come atleta che come persona. Questo risultato non nasce dal nulla ma è frutto del lavoro di un intero staff e voglio ringraziare tutti, dal primo all’ultimo. La finale mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca ma non mi posso lamentare perché sono sulla strada giusta per ottenere grandi risultati”.

“L’Italia pugilistica è ancora una volta sul tetto del mondo. Ai Campionati Mondiali Femminili Elite, presenti 78 nazioni e 324 atlete, si torna con due splendide medaglie (oro e argento). Non succedeva dal 2002, oltre 20 anni fa, di vincere un oro ed un argento nel mondiale femminile. Senza essere esageratamente sciovinisti, forse il bottino di medaglie avrebbe potuto essere più cospicuo se non ci fossero state discutibili scelte arbitrali”, il commento del presidente federale Flavio D’Ambrosi.