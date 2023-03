Motomondiale 2023, la sprint a Bagnaia a Portimao in Portogallo

(Adnkronos) – La prima gara sprint nella storia del circus di MotoGp a Portimao in Portogallo se l’aggiudica il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, alle sue spalle l’altra Ducati di Jorge Martin. Terza piazza a un ritrovato e sorprendete Marc Marquez su Honda, moto che aveva evidenziato problemi in fase premondiale, ma riportata in gara dal fuoriclasse spagnolo, partito in pole position. Usciti di pista Marini, Bezzecchi e Bastianini, quest’ultimo trasportato al centro medico per accertamenti.