SuperEnalotto, centrato ‘6’ da 73,8 milioni di euro

(Adnkronos) – SuperEnalotto, centrato on line il ‘6’ da 73,8 milioni di euro. Ecco i numeri dell’estrazione del SuperEnalotto di oggi, 25 marzo 2023: 4, 15, 26, 27, 72, 82, Jolly 89 e Superstar 12. Il jackpot stimato per il prossimo concorso è di 8,1 milioni di euro.

Si tratta della vincita più alta mai realizzata on line come rileva Agipronews, che aggiunge come la fortuna abbia baciato anche la Sardegna. A Olbia, in provincia di Sassari, hanno centrato un ‘5 Stella’ da oltre 442mila euro e un ‘5’ da più di 17mila euro, grazie a una schedina 2 pannelli. Oltre a quello di Olbia, sono stati in totale sedici i punti ‘5’ da 17.688,66 euro ciascuno, realizzati in tutta Italia.

L’ultimo Jackpot risale al 16 febbraio scorso con un montepremi di 371 milioni di euro. La vincita era stata realizzata grazie alla Bacheca dei sistemi. Con il montepremi, distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna, ogni vincitore aveva portato a casa circa 4 milioni di euro.