Biocarburanti, fonti Ue: “No possibilità di riaprire regolamento su emissioni”

(Adnkronos) – La Commissione Europea farà “una dichiarazione” su come procedere sull’interpretazione del considerando 11 del regolamento Ue sulle emissioni di anidride carbonica degli autoveicoli, dopo l’accordo raggiunto con il governo tedesco, ma il testo del regolamento “non verrà riaperto”. Lo spiega un alto funzionario Ue, prima del Coreper che dovrebbe discutere del regolamento, il quale potrebbe essere votato domani nel Consiglio Energia, dopo essere stato bloccato in zona Cesarina dai prospettati voti contrari di Italia e Polonia e le astensioni di Bulgaria e Germania (quest’ultima è venuta meno con l’accordo annunciato sabato scorso).

Eventuali “cambiamenti” futuri “sono nelle mani della Commissione”, aggiunge la fonte. Il considerando 11 riguarda i combustibili sintetici (e-fuel), non i biocarburanti: il vicepresidente Frans Timmermans ha detto giovedì scorso che includere anche i biocarburanti vorrebbe dire riaprire il regolamento, eventualità che viene esclusa anche dal Parlamento Europeo, che considera concluso il lavoro legislativo.

L’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini ha suggerito “prudenza” prima di trarre conclusioni, invitando ad attendere il testo dell’atto delegato che la Commissione dovrebbe stendere per attuare l’intesa con Berlino sui carburanti sintetici, lasciando intendere che i giochi per i biocarburanti non sono finiti.