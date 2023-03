Louise Michel fermata a Lampedusa, Ong nave Banksy: “Valutiamo prossimi passi”

(Adnkronos) – La Louise Michel, ex imbarcazione della marina francese acquistata con i proventi della vendita delle opere d’arte di Banksy, dopo il salvataggio di 180 persone e lo sbarco si trova in stato di fermo a Lampedusa per violazione del nuovo decreto italiano sulle ong. “Abbiamo ricevuto un ordine di detenzione ufficiale ieri pomeriggio, stiamo valutando i prossimi passi contro questo ordine e pubblicheremo presto una dichiarazione in merito”, fanno sapere all’Adnkronos dalla nave dell’Ong.