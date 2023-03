Incendio a Montegrino Valtravaglia, in fiamme decine di ettari di bosco

(Adnkronos) – Vigili del fuoco ancora al lavoro nei boschi vicini a Montegrino Valtravaglia, in provincia di Varese, dove dal primo pomeriggio di ieri è divampato un incendio che si è esteso per decine di ettari, lambendo anche le case. Al momento la situazione – riferiscono i vigili del fuoco – è parzialmente sotto controllo, perché il vento si è calmato, ma con nuove folate si rischia che il rogo riparta, nutrito dagli strati di foglie secche che rivestono la porzione di bosco non ancora bruciata.

Nelle operazioni sono impegnati da ieri oltre trenta vigili del fuoco. Sul posto da stamattina anche due Canadair e due elicotteri, tra cui l’Erickson del comando provinciale, che effettuano continui lanci d’acqua.

I vigili del fuoco, schierati a difesa degli edifici, hanno impedito che le fiamme raggiungessero le abitazioni, nessuna delle quali è stata evacuata. Anche dal monitoraggio fatto dai droni, non risultano al momento danni a case. Il bilancio, però, si potrà fare solo una volta che il vasto incendio sarà completamente domato. Gli ettari di bosco bruciati potrebbero essere oltre quaranta.