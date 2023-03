Ucraina, Prigozhin: “A Bakhmut Wagner malconcia ma vinceremo”

(Adnkronos) – Il fondatore e capo della compagnia militare privata russa Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato in un messaggio audio che la battaglia per la città orientale di Bakhmut “ha già praticamente distrutto l’esercito ucraino, anche se la Wagner è piuttosto malconcia”.

In risposta a una domanda di un giornalista sulla promessa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di difendere Bakhmut a oltranza, Prigozhin ha detto: “Se oggi due potenze stanno combattendo – l’Ucraina con tutto l’Occidente da un lato e la Russia con un piccolo numero di alleati dall’altro – allora la battaglia generale della Wagner contro le forze armate dell’Ucraina, che vinceremo, è la più grande svolta in questa guerra e in tutta la storia moderna”.

Nella sua nota vocale su Telegram, ha affermato che la Wagner “distrugge le forze straniere che stanno cercando di mettere in ginocchio la Russia. Questa è una grande svolta nella guerra, perché sulla scacchiera rimarrà solo l’esercito russo e tutti gli altri pezzi verranno rimossi da essa. E se la Wagner muore nel tritacarne Bakhmut ma vince le forze armate dell’Ucraina e quelle collegate attraverso le armi straniere, e dà all’esercito russo l’opportunità di andare oltre per proteggere gli interessi della Russia, abbiamo adempiuto al nostro ruolo storico, punto”.