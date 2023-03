Discorso Zelensky a Parlamento Austria, deputati Fpo lasciano Aula

(Adnkronos) – I parlamentari austriaci del Partito della Libertà (Fpo), di destra e ritenuto pro-russo, sono usciti dal Parlamento durante il discorso pronunciato in collegamento video dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, denunciando una presunta violazione della neutralità dell’Austria.

Il leader ucraino si è rivolto alla Camera, ringraziando l’Austria per i suoi aiuti umanitari e per l’aiuto nella rimozione delle mine antiuomo. L’Austria sostiene che la sua neutralità le impedisca il coinvolgimento militare nel conflitto e, sebbene appoggi politicamente l’Ucraina, non invia armi al Paese.

Il Partito della Libertà, tuttavia, aveva avvertito nei giorni scorsi che avrebbe protestato contro l’intervento di Zelensky. I parlamentari dell’Fpo hanno assistito all’inizio del discorso e poi sono usciti. “È triste che l’Fpo sia l’unico partito in Parlamento che prenda sul serio la nostra neutralità eterna, difendendo così anche la pace”, ha affermato il loro leader, Herbert Kickl. I parlamentari usciti dall’Aula hanno lasciato sui loro scranni dei cartoncini con il logo del partito e le scritte “spazio per la neutralità” o “spazio per la pace”.