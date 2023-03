Si chiama Isaac Meinert ed è uno studente dell’istituto Stradivari di Cremona, nonostante i soli 18 anni suona il violino dal 2014 in giro per l’italia come artista di strada ed è tra i finalisti del programma Rai “Dalla Strada al Palco” condotto da Nek e ideato da Carlo Conti.

Il format del talent prevede la partecipazione di artisti di strada italiani e non, e in ogni puntata determina i tre migliori artisti della serata che andranno poi a gareggiare nella finale. Isaac è uno di questi, e ha trionfato con una cover a violino del brano “All of me” si John Legend.

Il servizio di Lorenzo Scaratti

