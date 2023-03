Neymar perde un milione al casinò online, la reazione è virale – Video

(Adnkronos) – Lo stesso giorno in cui ha avuto i suoi social network hackerati, Neymar ha preso un’altra presunta truffa nel mondo online. Il calciatore brasiliano del Psg, infortunato fino a fine stagione, ha aperto un Live per una partita con i suoi follower al casinò online. Tuttavia, poco più di un’ora dopo, ha iniziato a disperarsi per aver perso circa 1 milione di euro (più di 5 milioni di reais brasiliani). Il suo pianto in diretta, decisamente finto, è diventato virale, scatenando la reazione degli utenti e degli amici che lo hanno preso in giro accompagnato l’evento con la colonna sonora di Titanic, diventato un meme sui social network per i momenti tristi.

Poco dopo Neymar è però scoppiato a ridere, annunciando un successivo video su Youtube e chiudendo la diretta. Si è trattato infatti solo di un’operazione di marketing per promuovere il sito di scommesse, che avrebbe dato all’attaccante il credito di 1 milione di euro. “Non c’è stato nessun investimento da parte dell’atleta”, ha specificato l’addvisory del giocatore, come riporta Globo Esporte.