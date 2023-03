E’in corso dalle ore 19.30 di venerdì sera il recupero di un’auto che risulta sommersa dalle acque del fiume Po. Ad accorgersi della presenza “misteriosa” del mezzo è stato un pescatore che, vedendo uno pneumatico affiorare quasi sul pelo dell’acqua, ha subito avvisato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti, non lontano dalla zona del Campo Nomadi di Casalmaggiore, Carabinieri di Casalmaggiore e Vigili del Fuoco di Cremona, impegnati nel recupero nel mezzo: non è dato sapere al momento se a bordo via sia qualcuno o se l’auto sia stata lasciata affondare nel Po da qualcuno che voleva liberarsene.

Seguono aggiornamenti.

G.G. (foto Alessandro Osti)

© Riproduzione riservata