Papa Francesco: “Non ho avuto paura” – Video

(Adnkronos) – “Sono ancora vivo. Paura? No, non ho avuto paura”. Papa Francesco lascia l’ospedale Gemelli, dove è stato ricoverato mercoledì dopo un malore. Il Pontefice, dopo le dimissioni, si ferma per rispondere alle domande dei cronisti. “So che alcuni di voi hanno passato la notte qui. Grazie, grazie del vostro bel lavoro di informare la gente”, dice. (immagini rainews.it)