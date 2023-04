Trump incriminato, ex presidente arriverà lunedì a New York

(Adnkronos) – Donald Trump arriverà a New York lunedì, il giorno prima dell’attesissima udienza al tribunale di Manhattan durante la quale gli verranno notificate le accuse. Trump è stato incriminato per il caso Stormy Daniels. Secondo quanto riferiscono fonti informate, l’ex presidente si consegnerà quindi martedì mattina, visto che l’inizio dell’udienza è fissato per le 14.15, le 20.15 in Italia.

Ieri gli agenti del Secret Service, ai quali continua ad essere affidata la protezione dell’ex presidente, hanno fatto un sopralluogo nel tribunale per determinare come potrà entrare e uscire dall’edificio in sicurezza. Si prevede infatti che in tutta l’area vi potranno essere manifestazioni di protesta.

Dopo l’annuncio della sua incriminazione c’è stato un boom di raccolta di fondi della campagna elettorale di Trump. Nelle 24 ore successive alla comunicazione della procura sono infatti arrivati oltre 4 milioni di dollari nella casse della campagna. “Un incredibile flusso di contributi dalla base conferma che il popolo americano considera l’incriminazione del presidente Trump come una vergognosa strumentalizzazione del sistema giudiziario da parte di un procuratore finanziato da Soros”, dicono dalla campagna.

Inoltre si sottolinea che oltre il 25% dei contributi arriva da persone che non avevano mai donato prima alla campagna di Trump, cosa che conferma, viene rimarcato, il suo status di “chiaro favorito nella corsa delle primarie repubblicane” per la nomination alla Casa Bianca.