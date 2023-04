Il Comune rafforza il comparto dell’assistenza agli immigrati, con l’assunzione di nuove 8 figure professionali. Entreranno in servizio dal 3 aprile e fino al 31 dicembre 2025 e saranno coinvolte anche nel programma SAI, servizio di assistenza e integrazione per il quale il Comune di Cremona è convenzionato con lo Stato. La spesa complessiva è prevista in 729.680 euro, finanziati con i contributi dello Stato finalizzati appunto al programma Sai.

L’emergenza migranti è destinata ad acquirsi anche nel nostro territorio in vista della stagione primaverile che vede sempre aumentare gli arrivi via mare nel sud dell’Italia. Di poche settimane fa l’appello del Prefetto di Cremona ai sindaci di adoperarsi per trovare alloggi idonei ad ospitare i migranti, che dai centri di prima accoglienza sono in corso di ridistribuzione su tutto il territorio nazionale. Il sistema di accoglienza al momento è saturo e non è escluso che come estrema ratio la prefettura possa individuare di propria iniziativa una struttura idonea, se nn fosse possibile un’accoglienza diffusa: basterebbe che ciascun comune della provincia ospitasse una o due persone per risolvere il problema, aveva detto il prefetto Corrado Conforto Galli ai sindaci in sala Quadri qualche settimana fa.

