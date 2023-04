Gravissimo incidente stradale, verso le 18, al sottopasso della tangenziale di via Bergamo. Un ciclista di 62 anni è stato investito e ucciso dall’impatto con un camion. In seguito al violento urto, la vittima è stata sbalzata di qualche metro. A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimare il ciclista da parte dei soccorritori del 118. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale di Cremona. Il traffico sull’arteria stradale interessata dall’incidente mortale ha subito dei rallentamenti.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata