“Italia, grazie per le armi. E per il caffè”: il messaggio dall’Ucraina – Video

(Adnkronos) – “Grazie, Italia, per l’amicizia e l’artiglieria pesante – non tanto per il caffè forte, che ci ha fatto andare avanti per anni. Forza Italia! Forza Ucraina!”. Questo il post del ministero della Difesa ucraino che accompagna un video in cui – sulle note di ‘Funiculì Funiculà’ cantata da Luciano Pavarotti – sfilano immagini di Ferrari, tazze di caffè e immagini delle città d’arte.

Thank you, Italy, for the friendship and heavy artillery – not to much the strong coffee, which has kept us going all years. Forza Italia! Forza Ucraina! pic.twitter.com/PT8nxsfSNn

— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 3, 2023