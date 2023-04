Florida, porto d’armi senza licenza: firmata legge

(Adnkronos) – Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis ha firmato oggi una legge che consente di portare armi da fuoco in pubblico senza licenza, controlli o addestramento. L’unico requisito è una carta d’identità valida. La legge è stata approvata dal Senato della Florida venerdì scorso, dopo la bocciatura di un emendamento che prevedeva l’obbligo di custodia sicura delle armi. La legge entrerà in vigore il 1° luglio.

“Questa norma è un grande passo avanti per far sì che il cittadino medio rispettoso della legge non debba fare i salti mortali per ottenere una licenza governativa per portare la propria arma”, ha dichiarato il deputato Chuck Brannan, sponsor della legge.

La Casa Bianca ha definito “vergognoso che, poco dopo l’ennesima tragica sparatoria in una scuola, il governatore della Florida Ron DeSantis firmi una legge che consente di portare armi nascoste senza licenza” ha dichiarato la portavoce Karine Jean-Pierre. “È l’opposto del buon senso sulla sicurezza delle armi. Gli abitanti della Florida meritano di meglio e hanno già pagato a caro prezzo l’inazione dello Stato e del Congresso sulle armi con Parkland, Pulse Nightclub e Pine Hills”, riferendosi ad alcune delle sparatorie di massa avvenute nello stato negli ultimi anni.