Il mercato dell’auto nazionale riparte a tutto gas, ma la crescita non sta per ora interessando la provincia di Cremona. Infatti, secondo i dati del ministero dei Trasporti, in Italia nel mese di marzo sono state immatricolate 168.294 vetture, il 40,8% in più dello stesso mese del 2022. Nei primi tre mesi dell’anno sono state vendute in tutto 427.019 auto, con una crescita del 26,2%. Secondo il centro studi Promotor, alla base della ripartenza ci sarebbe il venir meno della crisi dei componenti (in particolare semiconduttori e microchip) che ha interessato il settore nei mesi scorsi.

Tuttavia i dati cremonesi sono in controtendenza. Nel mese scorso, infatti, sono state immatricolate in provincia 731 auto, contro le 1.028 dello stesso mese del 2022: la contrazione quindi è stata del 28,9%. Il dato risulta però in lieve crescita sia rispetto a febbraio (vendute 614 auto) che a gennaio (660).

Complessivamente, da inizio anno, sono state acquistate sul nostro territorio 2.005 veicoli, contro i 2.296 dei primi tre mesi del 2022. La diminuzione delle vendite nel Cremonese è stata quindi del 16,7% nel primo trimestre 2023. g.lo.

© Riproduzione riservata