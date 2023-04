Il messaggio di Trump: “Oggi mi arrestano, giorno tragico”

(Adnkronos) –

“Un giorno tragico” per gli Stati Uniti. Donald Trump continua a incitare i suoi sostenitori a poche ore dall’udienza a New York per la sua incriminazione nell”indictment day’ destinato a monopolizzare le news di tutto il mondo. Riferisce la Nbc che l’ex presidente degli Stati Uniti, in una mail inviata ai finanziatori, scrive: “Oggi piangiamo la fine della giustizia in America. Oggi è il giorno in cui un partito politico al potere ARRESTA il suo principale avversario per non aver commesso alcun reato”.

Trump prosegue: “Il nostro movimento ha superato così tanto. E non c’è dubbio nella mia mente che prevarremo ancora una volta e conquisteremo la Casa Bianca nel 2024”. La mail contiene un link per procedere alle donazioni alla sua campagna, chiedendo finanziamenti tra i 24 ed i mille dollari.

“Un giorno tragico per la nostra repubblica”, scrive Trump nella mail definita “l’ultima prima del mio arresto” in “un tribunale illegale”. L’ex presidente chiede di “contribuire a salvare l’America”, e per questo allega un link per la raccolta di fondi, ed esprime la preoccupazione che gli Stati Uniti stiano diventando un “Paese del Terzo Mondo marxista”.

Poco dopo l’invio dell’e-mail, Trump pubblica un messaggio in caratteri cubitali su Truth Social, la piattaforma di social media di sua proprietà, definendo la corte di New York dove comparirà oggi sera come “una sede molto ingiusta, con alcune aree che hanno votato l’1% di repubblicani”. E parla del giudice dinanzi al quale comparirà come “molto di parte”, la sua famiglia è “nota per odiare Trump”.