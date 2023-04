Policlinico di Milano, oltre 100 interventi con robot Versius

(Adnkronos) – Oltre 100 interventi chirurgici effettuati con il sistema robotico Versius* in meno di due anni: è il traguardo segnato dal Policlinico di Milano grazie alla tecnologia sviluppata da Cmr Surgical, un’azienda globale di dispositivi medici dedicata a trasformare la chirurgia. La centesima procedura – comunica la società in una nota – è stata una timectomia, ovvero la rimozione del timo, ghiandola che risiede nell’area toracica, adiacente al muscolo cardiaco, e che copre parzialmente l’arco aortico: una zona particolarmente delicata, quindi, dove è fondamentale la precisione. Il vantaggio di utilizzare un robot in questo tipo di intervento è la sua facilità di raggiungere spazi di lavoro particolarmente limitati. L’utilizzo della chirurgia mininvasiva, inoltre, comporta diversi benefici come tempi di recupero più rapidi, meno cicatrici e un ridotto dolore post-operatorio.

Il Policlinico di Milano è una delle più grandi strutture sanitarie della Lombardia – ricorda Cmr Surgical – e al suo interno la piattaforma Versius, installata a fine 2021, è stata utilizzata con l’intento di sviluppare un programma multispecialistico che coinvolge la chirurgia toracica e la chirurgia generale. Il robot, infatti, ad oggi è stato adoperato in 60 procedure di chirurgia toracica e 40 di chirurgia generale eseguendo procedure come la colecistectomia, la resezione anteriore bassa e la resezione polmonare. Grazie a un design piccolo e modulare – si legge nella nota – Versius è adatto al layout di quasi tutte le sale operatorie e può essere spostato facilmente tra i reparti dell’ospedale. E’ fondamentale per i chirurghi avere la possibilità di muovere liberamente le braccia del robot anche in spazi ridotti, adattandosi quindi alle esigenze del chirurgo, alle necessità dello specifico intervento e all’anatomia di ogni paziente.

“Il risultato raggiunto dimostra la nostra dedizione all’utilizzo delle tecnologie più avanzate, per offrire ai nostri pazienti trattamenti sempre più all’avanguardia e di massima qualità”, afferma Mario Nosotti, direttore della Struttura complessa di Chirurgia toracica e Trapianti di polmone del Policlinico di Milano. “La flessibilità, la precisione e la capacità di eseguire le procedure più delicate in modo sicuro – sottolinea Lorenzo Rosso, chirurgo della stessa Sc, che insieme a Nosotti ha eseguito il centesimo intervento con Versius – sono le principali ragioni per cui siamo entusiasti di utilizzare le piattaforme di chirurgia mininvasiva”. Dichiara Franz Mazzone, General Manager Italia di Cmr Surgical: “Congratulazioni ai medici e alle équipe chirurgiche del Policlinico di Milano per aver raggiunto questo importante traguardo. Versius è stato progettato per permettere ai chirurghi di eseguire un maggior numero di interventi di chirurgia mininvasiva, così da poter offrire ad un numero sempre maggiore di pazienti l’opportunità di accesso a cure chirurgiche di altissima qualità. Siamo lieti di poter lavorare al fianco di eccellenze ospedaliere come il Policlinico di Milano, che condividono la nostra missione di migliorare le opzioni di assistenza sanitaria per i cittadini, e siamo fiduciosi che i risultati futuri di questa collaborazione saranno altrettanto positivi”.