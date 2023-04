D’Arco (Leasys): “Vogliamo rendere mobilità più sostenibile”

(Adnkronos) – Offrire soluzioni di mobilità innovative che forniranno ai clienti la migliore esperienza di mobilità. Questo è uno degli obiettivi principali di Leasys, la nuova società di mobilità specializzata nel noleggio operativo multi-brand, di cui Stellantis e Crédit Agricole sono co-proprietari. Ad annunciare il progetto e il claim della nuova scelta di mobilità i responsabili della società, Richard Bouligny e Rolando D’Arco, rispettivamente Chairman e Ceo di Leasys, che durante un evento tenutosi in contemporanea a Roma e Parigi hanno enunciato la vision del nuovo brand.

“Vogliamo rendere la mobilità più sostenibile – spiega D’Arco – consideriamo le persone una risorsa strategica. Scegliere Leasys significa mettersi alla guida di un nuovo concept. Il nostro scopo è quello di diventare leader europei del noleggio, con una flotta di un milione di veicoli entro il 2026”.

Trasmesso in streaming in 11 paesi europei in cui la società opera, l’evento mediatico è stato incentrato sulla descrizione dei servizi e dell’asset strategico dell’azienda. “Le soluzioni di mobilità di Leasys – continua D’Arco – sono disponibili per tutte le 14 marche di Stellantis tramite vari canali di vendita e sono accessibili attraverso una gamma di servizi unica nel suo genere. Con l’ambizione di diventare uno dei principali player in Europa, abbiamo sviluppato un piano aziendale solido e audace. Siamo fiduciosi che il nostro parco auto raggiungerà un milione di veicoli gestiti entro il 2026, aumentandone il valore del 50 per cento”.

“Inoltre – aggiunge – prevediamo una crescita di circa il 30 per cento nella struttura organizzativa internazionale nei prossimi tre anni. Questi numeri evidenziano come la combinazione tra Leasys e Free2Move Lease sia guidata da una costante traiettoria di crescita”.

“La mobilità sta vivendo profondi cambiamenti – sottolinea Bouligny – la pandemia, la crisi delle materie prime e la guerra hanno contribuito ad accelerare una trasformazione che era già in atto. È ormai cambiata l’idea stessa di movimento. Per una concezione più sostenibile dell’utilizzo del veicolo, Leasys può diventare l’inizio di un nuovo viaggio verso il futuro della mobilità”.