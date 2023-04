(Adnkronos) – Fabrizio Corona candidato al consiglio comunale di Catania. “Annuncio che Fabrizio Corona ha accettato di candidarsi a consigliere comunale nella nostra lista del movimento popolare catanese” ha reso l’avvocato penalista Giuseppe Lipera, candidato sindaco di Catania.

“Fabrizio Corona ha indubbiamente delle capacità geniali e rappresenta per me una vittima del sistema giudiziario italiano. L’ho seguito da lontano, da sempre, e sono testimone di quello che hanno patito i suoi familiari. Se diventerò sindaco di questa città, Fabrizio Corona, che veramente certamente verrà eletto consigliere comunale, sarà l’assessore ai servizi sociali del Comune di Catania”, dice Lipera in conferenza stampa insieme a Fabrizio Corona, in vista del voto amministrativo di fine maggio.