Inchiesta calciomercato Roma: indagati i Friedkin, Pallotta, Baldissoni e il club

(Adnkronos) – Ci sono anche Thomas Dan Friedkin e Ryan Patrick Friedkin, James Pallotta e Mauro Baldissoni tra gli indagati dell’inchiesta della procura di Roma relativa alle operazioni di calciomercato e in particolare alla compravendita di alcuni calciatori. Nell’ambito del procedimento i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro presso gli uffici della As Roma per operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021.

Le accuse per i dieci indagati, tra i quali la stessa società, sono a vario titolo e a seconda delle posizioni quelle di false fatturazioni e comunicazioni sociali. Nel mirino dei pm, come riportato nel decreto di perquisizione, le operazioni relative all’acquisto e alla cessione di alcuni calciatori tra i quali Frattesi, Spinazzola, Cristante, Kumbulla.

LE ACCUSE AI FRIEDKIN – A Thomas Dan e a Ryan Patrick Friedkin, rispettivamente presidente e vicepresidente del Cda, in concorso con Giorgio Francia, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, vengono contestate le false comunicazioni sociali. Nell’atto della procura di Roma si legge che “al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente esponevano fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettevano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”.

In particolare, come riportato nel decreto di perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza nella sede della As Roma, “nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30.06.2021, iscrivevano nell’attivo dello stato patrimoniale, alla voce ‘Diritti pluriennali prestazioni sportive dei calciatori’, nei ricavi operativi, alla voce ‘Ricavi da gestione dei diritti pluriennali prestazioni calciatori’,e nei costi operativi del conto economico, alle voci ‘Spese per il personale e Oneri da gestione dei diritti pluriennali prestazioni calciatori’, importi maturati nell’ambito di operazioni connotate da valori notevolmente maggiorati o comunque non conformi rispetto a quelli di mercato”. Nel decreto i magistrati riportano le operazioni, sotto investigazione, relative all’acquisto e alla cessione nel 2021 di calciatori come Cetin, Cancellieri, Diaby, Kumbulla (non indagati, ndr)