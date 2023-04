Ucraina, Zelensky in Polonia vede Duda: “Siamo garanti della libertà nell’Europa orientale”

(Adnkronos) – Visita ufficiale di Volodymyr Zelensky in Polonia, dova ha incontrato il presidente polacco Andrzej Duda. La televisione polacca ha trasmesso le immagini del presidente ucraino, accompagnato dalla moglie Olena, ricevuti al palazzo presidenziale di Varsavia da Duda e dalla First Lady polacca Agata Kornhauser-Duda.

Zelensky ha definito la stretta alleanza polacco-ucraina una pietra miliare della libertà per tutti i paesi dell’Europa orientale che combattono l’imperialismo russo. “Se siamo liberi insieme a voi, questo garantisce che la libertà sarà forte tra tutti i nostri vicini, i vicini dell’Unione Europea – Romania, Slovacchia, Lituania e altri paesi baltici”, ha dichiarato in un discorso al Castello Reale di Varsavia. “Tutti loro sono più forti quando siamo liberi, e se siamo liberi garantiamo il fatto che la libertà prevarrà anche in Moldavia, che non lascerà la Georgia e arriverà sicuramente in Bielorussia”.

“I cuori ucraini e polacchi battono per una sola libertà, per l’indipendenza dei nostri stati, per la nostra natia Europa, la nostra casa comune, e vinceremo!”, ha dichiarato Zelensky. Gli ascoltatori presenti hanno risposto al suo discorso gridando “Slava Ukrajini!”, “Gloria all’Ucraina”. “Gloria agli eroi!”, ha risposto Zelensky.

Il presidente ucraino ha quindi ringraziato la Polonia per il significativo aiuto militare concordato durante la sua visita. E ha menzionato città come Rzeszów e Lublino nella Polonia orientale, vicino al confine, luoghi in cui sono stati accolti inizialmente i rifugiati ucraini in fuga, oltre ad essere ‘hub’ per gli aiuti militari dall’estero. Ha poi espresso i suoi ringraziamenti ad ogni singolo polacco per questa “fratellanza”, dicendo che “non ci sono forze capaci di superare l’amicizia ucraino-polacca”.

Duda, da parte sua, ha ribadito la determinazione del suo paese a sostenere l’Ucraina con aiuti militari. “Chiunque difenda la sua casa, la sua patria, le città, i villaggi ed i loro abitanti ha bisogno di aiuto immediato e non ha tempo di aspettare”, ha dichiarato Duda dopo l’incontro con Zelensky. Per questo, la Polonia sta compiendo ogni sforzo per fornire all’Ucraina tutto ciò che le serve nella sua lotta contro l’aggressione russa, ha aggiunto Duda, elencando tank, veicoli trasporto truppe e caccia Mig-29. “Stiamo dando l’esempio ad altri paesi, vincendo la loro testardaggine e resistenza per quanto riguarda la fornitura di armi”, ha ancora affermato il presidente polacco, che in precedenza aveva annunciato che la Polonia ha già consegnato otto caccia MiG-29 all’Ucraina e sta preparando ulteriormente sei aerei per la consegna.

Durante la sua visita, il presidente ucraino ha firmato accordi bilaterali e ha tenuto colloqui con il primo ministro Mateusz Morawiecki. Ha incontrato poi i rappresentanti delle imprese polacche nell’ambito del forum economico ucraino-polacco, i leader delle camere alte e basse del parlamento polacco e i sindaci delle città confinanti con l’Ucraina.

In serata Zelensky ha incontrato nel castello reale un gruppo di rifugiati ucraini fuggiti dal paese. Stando all’Unhcr, la Polonia ha accolto 1,6 milioni di rifugiati di guerra dalla vicina Ucraina.

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina Zelensky ha viaggiato all’estero solo molto raramente. A febbraio ha visitato Londra, Parigi e Bruxelles. Il primo viaggio internazionale di Zelensky è stato negli Stati Uniti, seguito dalla Polonia – entrambi a dicembre.

La Polonia, membro dell’Unione europea e della NATO, ha anche ripetutamente chiesto aiuti militari occidentali per l’Ucraina. Varsavia ha esercitato pressioni a lungo termine su Berlino per la consegna di carri armati Leopard 2. Inoltre, la Polonia ha svolto un’importante funzione di hub logistico per il supporto militare dell’Occidente.