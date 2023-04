Berlusconi ricoverato, telefonate con Meloni e Salvini. Il fratello: “Migliora”

(Adnkronos) –

Silvio Berlusconi da circa 2 anni è affetto da leucemia mielomonocitica cronica. Il leader di Forza Italia, 86 anni, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare. Il quadro viene delineato dal primo bollettino medico sulle condizioni dell’ex presidente del Consiglio. Ad offrire altre informazioni sono i familiari del Cav.

“C’è un miglioramento, siamo fiduciosi”, dice il fratello Paolo Berlusconi, tirando un sospiro di sollievo rispondendo alle domande dei cronisti fuori dal San Raffaele. “Abbiamo la consapevolezza che è curato nel migliore dei modi e quindi siamo fiduciosi, poi c’è il bollettino medico che è stato emesso e spiega tutta la situazione quindi siamo fiduciosi. Siamo veramente consapevoli che è curato nel migliore dei modi – ribadisce -: questo ci dà la garanzia che è trattato molto bene e siamo fiduciosi che anche questa volta mio fratello ne uscirà più forte di prima”. Nel tardo pomeriggio di giovedì Luigi, l’ultimo figlio di Berlusconi, ha lasciato l’ospedale, mostrando ai giornalisti, il pollice all’insù.

A far visita a Berlusconi i figli – Marina, Luigi, Pier Silvio e Barbara – oltre al presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri e Marcello Dell’Utri. “Papà è un leone”, dice Pier Silvio Berlusconi, prima di salire in auto per lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano.

LA DIAGNOSI -A quanto apprende l’Adnkronos Salute la leucemia mielomonocitica cronica sarebbe stata diagnosticata “circa due anni fa” a Berlusconi e si sarebbe “riacutizzata qualche settimana fa”. Da qui il ricovero di fine marzo, gli esami che mostravano che “i globuli bianchi continuavano a salire” e le terapie per tenere a bada la malattia. Nel frattempo, la complicazione dell’infezione polmonare, trattata con antibiotici, e il ricovero di ieri. Sempre a quanto si apprende, ci vorrà qualche giorno per permettere alle terapie in atto di dare qualche risultato.

IL BOLLETTINO – “Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare” recita il bollettino. “L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta”.

“La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”, prosegue il bollettino firmato dal medico personale Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva del San Raffaele, e da Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

MELONI SENTE BERLUSCONI – Il premier Giorgia Meloni ha telefonato al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi per fargli i suoi auguri di pronta guarigione. Dal presidente del Consiglio sono arrivate parole di incoraggiamento per il Cavaliere.

IL CAVALIERE CHIAMA SALVINI – Telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, si apprende dalla Lega, ha chiamato il leader di via Bellerio che poco prima aveva mandato un sms affettuoso. “È la telefonata più bella che potessi ricevere”, ha commentato Salvini, che ha ribadito a Berlusconi: “Ti aspettiamo presto”.

LA TELEFONATA AI VERTICI DI FORZA ITALIA – Berlusconi ha telefonato a Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in Parlamento, al governo e in Forza Italia perché “il Paese ha bisogno di noi!”. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre, si apprende dalla nota dell’ufficio stampa di Forza Italia. “Il presidente Berlusconi mi ha chiamato questa mattina: ero con dei colleghi al telefono e vedevo l’insistenza di una telefonata. La cosa mi ha fatto molto piacere, mi ha detto che ha lavorato fino a ieri sera e che si è interessato dei lavori parlamentari e dell’impegno di Forza Italia per il sostegno al governo” ha detto Barelli. “Era impegnato – ha ribadito il presidente dei deputati azzurri – nel voler essere informato dei lavori parlamentari e dell’attività organizzativa del partito, come se niente fosse. Ovviamente è una persona ricoverata, risulta che sta reagendo alle cure in maniera significativa. Credo che questa telefonata faccia ben sperare”.

A margine del saluto ai dipendenti di Palazzo Madama per la Pasqua, Gasparri, a chi gli chiedeva della telefonata ricevuta dal leader di Fi, ha risposto: “Berlusconi ha fatto delle telefonate stamattina, già mi sembra questo un segno di speranza, direi che l’ho sentito normale, anche se so bene il contesto, per questo ho evitato che facesse sforzi”. “Ci ha detto di agire, è stato commovente, anche perché ieri sera ci siamo addormentati tutti preoccupati” conclude.