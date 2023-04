Maltempo Campania, domani allerta gialla

(Adnkronos) – Maltempo in Campania, la Protezione civile della Regione ha emanato un’allerta meteo gialla per piogge e temporali valido su tutto il territorio dalle ore 8 alle 23.59 di domani, sabato 8 aprile. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda ai sindaci “di attivare i Coc (Centri operativi comunali), di verificare la corretta ricezione delle comunicazioni da parte della Sala operativa regionale, di porre in essere tutte le misure di prevenzione e mitigazione dei rischi previsti in linea con i rispettivi piani comunali nonché di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti”.